Exclusief voor abonnees Waar eindigt de startnota? 28 september 2019

Bart De Wever nam een risico om zijn informateursnota openbaar te maken. Die toonde dat weken onderhandelen met Tom Van Grieken zijn sporen had nagelaten. De voorzitter van Vlaams Belang noemde het dan ook meteen een nota "waar goede dingen in stonden". Zoals de getrapte toegang tot sociale voordelen voor nieuwkomers. Maar het betekent wél dat iedereen bij een akkoord het vergrootglas zal bovenhalen om te kijken welke maatregelen de eindmeet haalden. Als die ver afwijken van de Vlaamse startnota, is het voor Vlaams Belang net dat tikkeltje eenvoudiger om oppositie te voeren tegen Zweeds-bis. Vlaams fractieleider Chris Janssens trakteerde gisteren al op een voorproefje. "Wie geen Nederlands spreekt en niet over onze nationaliteit beschikt, kan geen recht hebben op een sociale woning. Dat is voor ons belangrijk." Waarop Theo Francken vol gas gaf. "Wat een juridische lulkoek. LULKOEK." Van Grieken speelde het op de man en signaleerde Francken dat het tijd was voor zijn pilletje. Foei, vond Francken. Na nog een aanval van Chris Janssens sloot Francken af: "Eet nog een boterham met choco." (IVDE)

