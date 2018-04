Waar blijft die Spaanse zon? 12 april 2018

De Spanjaarden - en met hen de vele toeristen die de paasvakantie hoopten door te brengen onder de stralende zon - vragen zich af waar de lente blijft. In Madrid was het afgelopen weekend goed 10 graden kouder dan in ons land, gisteren werden ze in Galicië, in het uiterste noordwesten van het schiereiland, zelfs wakker onder een wit tapijt. Ook elders in Spanje sneeuwde het - vrij uniek voor deze tijd van het jaar.

