Exclusief voor abonnees Waar blijft die goal, Ruud? Vormer staat na 17 competitiematchen nog steeds droog 14 december 2019

00u00 0

De winterstop is in zicht en een opvallende 0 blinkt nog steeds op de blauw-zwarte tabellen. Aanvoerder Ruud Vormer wist na 17 competitiematchen nog niet te scoren. Niet dat er aan het belang van de kapitein voor Club Brugge moet getwijfeld worden, toch is de negatieve statistiek van de Nederlander bijzonder. Vormer scoorde de voorbije seizoenen vlot - één keer mikte hij zelfs 13 maal raak, goed voor de Gouden Schoen. "Ik zit er wel een beetje op te wachten", zei Vormer eind oktober aan de Gaverbeek, toen hij net zijn tiende assist van het seizoen had gegeven. Scoren in de competitie deed hij intussen nog steeds niet, enkel in Kiev mikte hij één keer raak. Philippe Clement: "Ik heb er al eens mee gelachen - dat werkt nog het best bij Ruud (grijnst). Ik wil daar zeker niet op focussen, want hij heeft dit jaar al een heel belangrijke rol gespeeld. Het maakt niet uit wie scoort, zolang iedereen maar zijn werk doet. Voor een speler als Ruud is zo'n doelpunt altijd iets extra's, maar hij mag dat niet willen forceren. Iedereen moet zich focussen op zijn taken binnen de ploeg... en wat dat betreft kan ik alleen maar tevreden zijn." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis