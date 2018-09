Waalse wolf gefotografeerd vanop amper 50 meter 06 september 2018

De enige wolf die in Wallonië rondloopt, is onlangs gefotografeerd vanop een afstand van amper 50 meter. Het was Yvan Mahaux, een jonge bioloog, die enkele dagen geleden oog in oog stond met het dier. Hij had de tegenwoordigheid van geest om snel zijn fototoestel te nemen vooraleer de wolf in het groen verdween.

