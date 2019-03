Waalse vleugel ABVV dreigt loonakkoord af te schieten 01 maart 2019

00u00 0

In het bureau van de Waalse vleugel van het ABVV heeft een meerderheid gisteren een negatief advies gegeven over het ontwerp van het loonakkoord, dat eerder deze week beklonken werd door de Groep van Tien. Eén van de redenen is dat hij de marge voor opslag - maximaal 1,1% - onvoldoende vindt. Het negatieve advies is evenwel nog maar een eerste indicatie. De komende weken trekken de onderhandelaars naar hun achterban om hen over de deal te informeren. En die achterban stemt pas op 26 maart. Zelfs als de Waalse vakbond het akkoord afschiet, is er trouwens nog hoop, want het ABVV moet uiteindelijk met een gezamenlijk (Belgisch) standpunt naar buiten komen. Mogelijk zal de Vlaamse afdeling haar Waalse evenknie nog over de streep krijgen. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN