Waalse 'verpleger des doods' had zenuwinzinking 02 mei 2018

00u00 0

De naasten van de Waalse verpleger die mogelijk 21 bejaarden heeft vergiftigd, zeggen dat de 43-jarige man onder zware druk stond. "Hij werkte veel te hard en slikte medicatie voor zijn zware depressie." Voorlopig is de vader van twee kinderen in verdenking gesteld van één moord en één moordpoging op een bejaarde. Zelf ontkent de man. Zijn schoonbroer zegt in de lokale Franstalige krant 'La Meuse' dat de verpleger onder zware druk stond. "Zijn echtgenote - mijn zus - tergde hem. Door haar had hij geen sociaal leven meer. Hij heeft meerdere keren de echtscheidingsprocedure ingezet. Hij had ook zelfmoordgedachten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN