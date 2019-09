Exclusief voor abonnees Waalse regering: "geef gratis kraantjeswater op restaurant" 13 september 2019

00u00 0

De nieuwe Waalse regering (PS, MR en Ecolo) wil Waalse restaurants en publieke plaatsen verplichten om gratis kraantjeswater aan te bieden. Dat staat in het regeerakkoord. Dat is goed voor het milieu (minder plastic), voor de volksgezondheid (want mensen zouden meer water drinken op restaurant) en voor de portemonnee. Maar de Waalse horecafederatie staat op haar achterste poten. "Dit gaat jobs kosten in een sector die het al moeilijk heeft om zijn evenwicht te vinden." Nochtans: onder meer in Frankrijk kan het perfect. "Ja, maar in het buitenland betaalt men bijvoorbeeld voor de 'couvert' (het dekken van de tafel, red.) of voor de hapjes vooraf. Dit zal ook een impact hebben op de Waalse bedrijven die flessenwater produceren, zoals Spadel of Chaudfontaine." In Vlaanderen ligt gratis kraantjeswater niet op de onderhandelingstafel. (ARA)

