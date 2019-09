Exclusief voor abonnees Waalse politiek keert zich tegen verkoop van kabelnetwerk 24 september 2019

00u00 0 De Krant Terwijl de deadline nadert, stijgt het verzet tegen een verkoop van Voo, zeg maar het Waalse Telenet, aan een Amerikaanse investeerder. Zoals het er nu naar uitziet, zal een meerderheid in de raad van bestuur de deal morgen wegstemmen.

Het schimmige voorakkoord dat de voormalige PS-burgemeester Stéphane Moreau al voor de zomer afsloot, kwam pas heel recent aan het licht. In mei werd al een voorakkoord getekend die de eigenaar van het coax-kabelnetwerk in bijna het hele Waals Gewest zou overlaten aan Providence, een Amerikaans investeringsfonds.

Dat gebeurde zonder medeweten van de intercommunale Enodia - vroeger bekend als Publifin. Die naam kent u misschien van een stinkende affaire uit 2016, toen bleek dat een twintigtal lokale politici duizenden euro's hadden opgestreken voor vergaderingen waarop ze vaak niet aanwezig waren.

De volledige raad werd sindsdien vervangen, maar Stéphane Moreau bleef aan het hoofd staan van dochteronderneming Nethys. De nieuwe bestuursleden appreciëren niet dat hij cavalier seul speelde. De PS-vertegenwoordigers zullen tegen stemmen, en bevolken op zich al de helft van de 12 zetels. Dat berichtten Franstalige media afgelopen weekend.

Ook Ecolo liet openlijk uitschijnen dat de deal onverteerbaar is "in de huidige omstandigheden". De Waalse groenen tellen twee vertegenwoordigers, en zouden dus het ex aequo in de bestuurskamer doorbreken. Daarbovenop wil de MR eerst meer details zien.

Brutélé

De stemming staat gepland op morgenavond. Zelfs als die verrast, liggen er nog hindernissen op de baan. Er is ook medewerking nodig van Brutélé, dat een kleine aandeelhouder is van Voo, en ook een reeks gemeenten in Brussel en Henegouwen bedient via coax. Providence wil het volledige Waalse kabelnetwerk, anders zakt de aankoopprijs, weet de Waalse openbare omroep RTBF.

De Amerikaanse investeerders willen ook Voo volledig in handen, waardoor Brutélé zijn deel eerst zou moeten verkopen aan Enodia. De kleinste kabelaar van het land reageerde al zeer gepikeerd dat ook zij gepasseerd was tijdens de onderhandelingen die Moreau voelde bij de Amerikanen. Volgens de RTBF moet elke knoop ontward voor eind oktober, of anders valt de deal in het water. (SWA)