Waalse Pijl niet langer van start in Seraing 23 januari 2019

Ook een parcourswijziging in de Waalse Pijl. In tegenstelling tot vorig jaar weerklinkt het startschot niet in Seraing, maar in Ans. Aan de finale wordt niet geraakt, al komt er wel een extra lus Ereffe-Cherave-Muur van Hoei. "Het lokale circuit (29 km) in de finale wijzigt niet, maar die opeenvolging van drie beklimmingen is er drie in plaats van twee keer in opgenomen", legde ASO-directeur Christian Prudhomme uit. "Dat is niet niets. Het wordt lastiger." Ook de wildcards werden verdeeld. Die zijn voor Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles, Wanty-Gobert, Euskadi-Murias, Cofidis, Israel Cycling Academy en Rally UHC Cycling. (DMM)