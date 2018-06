Waalse overtreders drie keer vaker op verkeerscursus dan Vlaamse 01 juni 2018

Uit cijfers van Vias, het Belgisch kenniscentrum over verkeersveiligheid, mobiliteit en maatschappelijke veiligheid, blijkt dat Waalse rechters overtreders drie keer vaker op verkeerscursus sturen dan Vlaamse. In Vlaanderen volgden in 2017 ongeveer 1.000 mensen zo'n cursus. In Wallonië waren dat er meer dan 3.600. "Wat daar sowieso een bepalende factor in is, is dat die cursussen niet betalend zijn. Sommige rechters vinden dat de daders er te goedkoop van afkomen", zegt Stef Willems van Vias. Vias pleit ervoor de overtreder de cursus zelf te laten betalen, net als in de rest van Europa. Mensen die een cursus volgen, recidiveren minder, en als ze toch weer in de fout gaan, is de overtreding minder ernstig.

