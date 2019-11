Exclusief voor abonnees Waalse 'overgangsbegroting' gaat 435 miljoen in het rood 08 november 2019

De Waalse begroting gaat volgend jaar voor 435 miljoen euro in het rood. Het blijft wel de bedoeling van de regering-Di Rupo om tegen het einde van de legislatuur in 2024 opnieuw met een begrotingsevenwicht aan te knopen. "Het gaat om een overgangsbegroting die onze engagementen respecteert, waaronder een begrotingsevenwicht in 2024 zonder nieuwe belastingen en een herschikking in lijn met de sociale, economische en klimaatuit- dagingen waar het gewest voor staat", benadrukte minister- president Elio Di Rupo (PS).

