Waalse leerlingen zeggen 'non, merci' tegen Nederlands 13 juni 2018

Steeds meer Waalse scholieren laten het Nederlands links liggen als tweede taal. Dit schooljaar heeft slechts 35% van de eerstejaarsleerlingen in het middelbaar voor Nederlands gekozen, terwijl dat acht jaar geleden nog 49% was. De scholieren zien meer brood in het Engels: 62% koos voor de taal van Shakespeare, tegenover 49% acht jaar geleden. Zelfs het Duits wordt populairder, en stijgt van 2 naar 2,3%. Journalist Christophe Deborsu betreurt de evolutie. "Geloven de Walen niet meer in België? De taalgrens wordt een grens", tweette hij gisteren.