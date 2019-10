Exclusief voor abonnees Waalse keten neemt drie Pabo-filialen over 21 oktober 2019

Twee maanden na het faillissement van Pabo is er een overnemer gevonden voor de drie grootste filialen in Vlaanderen: in Aartselaar, Wetteren en Roeselare. De Waalse keten Babylon Loveshop zet zo voor het eerst voet aan wal in Vlaanderen. De winkels zullen binnenkort heropenen onder een nieuwe naam.