Waalse formatie: MR (eindelijk) uitgenodigd 11 juli 2019

Na anderhalve maand dralen en onrealistische scenario's lanceren, is het eindelijk zover: de PS nodigt MR en Ecolo uit voor een "verkennend gesprek" met het oog op de vorming van een Waalse en Franse Gemeenschapsregering. Dat de MR ooit mee aan boord zou komen, was allang duidelijk. Zowel de communistische PTB als cdH liet al weten niet in een regering te willen stappen, dus was er geen meerderheid mogelijk zonder de liberalen. PS en Ecolo gaan nu kijken of er met de MR voortgebouwd kan worden op de nota die zij de afgelopen weken opstelden. Die moest de basis vormen voor een regeerakkoord. Het partijbureau van Ecolo zette gisteravond alvast het licht op groen om verder te onderhandelen over een coalitie met PS en MR. Die twee partijen komen samen al aan een meerderheid, wat Ecolo in een slechte onderhandelingspositie duwt.

