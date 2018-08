Waals Sportanker even in cel voor homejacking 30 augustus 2018

00u00 0

De bekende Waalse tv-presentator en voetbaljournalist Stéphane Pauwels wordt verdacht van diefstal met geweld. Hij zou meegewerkt hebben aan een homejacking in Lasne, in Waals-Brabant. Het sportanker bracht een nacht in de cel door en werd gisteren vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek naar de homejacking maakt deel uit van een ruimer dossier van zo'n twintig homejackings en gewelddadige inbraken, die tussen 2015 en 2017 plaatsvonden op verschillende plaatsen in België, en naar een omvangrijke drughandel. Het gerecht brengt Pauwels enkel in verband met de feiten in Lasne.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN