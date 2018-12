Waaghals met goud 86 JASPER STEVERLINCK 18 december 2018

00u00 0

Helemaal weg is hij nooit geweest, want met Arid trad hij nog lange tijd op voor hij ook stoelen begon om te draaien in 'The Voice van Vlaanderen'. Toch is 'Night Prayer' pas Jasper Steverlincks (42) eerste soloalbum in veertien jaar. Eigenlijk zijn eerste echte, want op zijn debuutplaat prijkten enkel covers. Het stak de krullenbol deze keer niet op een risicootje meer of minder: de nummers op zijn album steunen op niet veel meer dan zijn stem en zijn bovendien telkens in één ruk opgenomen. Geen knip- en plakwerk, dus. In plaats van op zeker te spelen en zijn album tijdens of na zijn verschijning in 'Liefde voor muziek' te lanceren, deed hij het ook al voordien. Goed voor goud - dik tienduizend verkochte plaatjes zijn dat - en tal van welgekomen rustmomenten op uw radio. (BHL)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN