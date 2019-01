W.-Beveren 03 januari 2019

Tobias Salquist (23) tekende een contract bij de Noorse eersteklasser Lillestrøm. De Deense centrale verdediger verlaat de Freethiel al na minder dan zes maanden. Hij stond vier keer in de basis bij Waasland-Beveren en viel één keer in. Francesco Forte - in de slotminuut tegen Anderlecht geblesseerd gewisseld - liet in Italië een scan nemen. Daarop was te zien dat hij een breukje opliep in een teen. De spits is vermoedelijk een vijftal weken out. (MVS)