W.-BEVEREN 17 april 2018

Geen Mmaee in de selectie, Vanzo wél. Jans (voet) is niet fit, Buatu zit wel weer in de wedstrijdkern. Ook Van Damme is er straks bij, zijn rode kaart in de wedstrijd tegen OHL werd door het Bondsparket omgezet in een 'uitsluiting voldoende'. (MVS)