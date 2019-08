Exclusief voor abonnees W.-Beveren 13 augustus 2019

Vukcevic (adductor) is enkele dagen out. Koita (enkel) onderging een scan. Agyepong is speelgerechtigd tegen komend weekend. Hij traint vandaag een eerste keer mee met de groep. Vanzo staat dicht bij een overgang naar Virton (1B). (MVS)

