W.-Beveren 12 juni 2018

Eric Dehaeseleer is de nieuwe physical coach. Hij volgt Jonas Ivens op, die te kennen gaf zich meer op het sportieve te willen toeleggen en zichzelf dus eerder als assistent-coach ziet. Dehaeseleer was 11 jaar (2002-2013) physical coach van Anderlecht (vandaar kent hij kersvers T1 Yannick Ferrera). Waasland-Beveren stelde gisteren officieel Tobias Salquist (23) voor. De Deense centrale verdediger komt over van Silkeborg en tekende voor drie seizoenen. (MVS)