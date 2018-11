W.-Beveren overweegt Laforge te wraken 05 november 2018

Waasland-Beveren denkt eraan om scheidsrechter Nicolas Laforge in de toekomst te wraken. De club heeft zware bedenkingen bij de penalty die Anderlecht kreeg en de vele kaarten - 42 fouten en 13 kaarten zijn een seizoensrecord in 1A - die Laforge uitdeelde. Als gevolg daarvan moet Ferrera volgend weekend Caufriez, Vukotic en Verstraete missen. "Ik heb mijn mening over de ref, maar het is misschien beter om die voor mezelf te houden", zei Yannick Ferrera. "Laat het ons er maar op houden dat we zelf ook te weinig hebben gebracht aan de bal." Terwijl Ferrera naar de buitenwereld toe nog enigszins op zijn tong beet, beraadde men zich in de Beverse bestuurskamer over stappen tegen Laforge. Een aanvraag tot wraking bij de voetbalbond behoort tot de mogelijkheden. W.-B. beslist vandaag. "We durven zeggen dat de wedstrijdleiding ons punten kostte. Zo was de strafschop van Dimata volgens ons te gezocht. De vele lichte gele kaarten die de ref uitdeelde, hebben ook gevolgen voor de belangrijke match op Cercle, waar we nu drie geschorste spelers moeten missen", klinkt het. (KDC/MVS)

