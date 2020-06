Exclusief voor abonnees W.-Beveren neemt afscheid van Dirk Geeraerd 10 juni 2020

De wegen tussen Waasland-Beveren en Dirk Geeraerd scheiden. De 56-jarige Oost-Vlaming was sinds het ontslag van Mercier in februari op interimbasis de sportieve baas bij de Waaslanders. Hij was ook degene met wie ze in 2012 promoveerden naar de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren duidde vorige week Nicky Hayen aan als de nieuwe hoofdcoach. (XC/MVS)