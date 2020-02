Exclusief voor abonnees W.-Beveren, kampioen van de trainerswissels 13 T1's in 8 jaar 25 februari 2020

00u00 0

Rode lantaarn Waasland-Beveren grijpt naar het ultieme redmiddel: het schokeffect van een trainerswissel moet bij de armlastige hekkensluiter voor een kentering zorgen. Op dat vlak zijn ze bij de Wase fusieclub behoorlijk beslagen. W.-Beveren is de kampioen van de trainerswissels. Sinds de Waaslanders in 2012 naar eerste klasse klommen, is het al de negende keer dat het geel-blauwe bestuur in de loop van het seizoen ingrijpt. Daarmee zijn ze op de Freethiel aan hun dertiende hoofdtrainer in acht seizoenen toe. Dirk Geeraerd was daarvan de eerste en hij wordt ook de dertiende.

