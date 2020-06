Exclusief voor abonnees W-Beveren hervatte met Reyners (Genk) 16 juni 2020

Waasland-Beveren hervatte de trainingen op Freethiel. De nieuwe T1 Nicky Hayen moest het nog zonder Kobayashi en Gamboa stellen, die hun thuisland nog niet uit mochten. Wel van de partij was nieuwkomer Tom Reyners. De 20-jarige middenvelder komt over van Racing Genk. Ook Yassin Ben Omar, vorig seizoen kapitein van de beloften, krijgt zijn kans bij de A-kern. Wiegel, licht geblesseerd, trainde apart. De training in twee groepen verliep achter gesloten deuren. Dit blijft tot nader order zo tot 1 juli. Alle spelers, coaches en stafleden testten overigens negatief op Covid-19. (LUVM)