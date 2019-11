Exclusief voor abonnees Vzw Boven De Wolken voelt zich misbruikt door Vlaams Belang 29 november 2019

Vlaams Belang verkoopt 'Vlaamse identiteitskaarten' ten voordele van De Warmste Week. Alle leden van het federale parlement kregen gisteren een brief met zo'n symbolische identiteitskaart opgestuurd, en nu kan het grote publiek die ook kopen. De opbrengst gaat naar de vzw Boven De Wolken, die fotoreportages maakt van sterrenkindjes, baby's die doodgeboren worden of vlak na de geboorte overlijden. Maar de organisatie distantieert zich van de actie van het VB. "We zijn iedereen dankbaar die ons wil steunen, want we kunnen de centjes goed gebruiken. Jammer genoeg ontdekken we dat dit niet zomaar een wafelbak of koekjesverkoop is, en moeten we vaststellen dat onze naam gebruikt wordt om een politieke boodschap te brengen. Wij zijn er voor iedereen die een baby verliest in België, ongeacht huidskleur, origine, geaardheid of politieke overtuiging. Boven De Wolken is er voor alle ouders. Wij hebben geen politieke kleur en wensen dat ook zo te houden", klinkt het. (ADA/MAC)

