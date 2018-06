Vzw bestelt peper- en zoutvaatjes, maar krijgt sekspoppen 09 juni 2018

Een Antwerpse vereniging die zich inzet voor mensen in armoede bestelde 3.500 peper- en zoutvaatjes om uit te delen als relatiegeschenk, maar kreeg elf levensechte sekspoppen toegestuurd. De vzw ArmenTeKort plaatste de bestelling bij de Chinese webshop Alibaba. Waar het misliep en voor wie de 'dames' bestemd zijn, is nog een groot vraagteken. "Hopelijk meldt de persoon die de poppen besteld heeft zich bij ons. Wat we anders doen? De poppen zouden 3.500 euro per stuk waard zijn. Voor een vzw die het van subsidies moet hebben, is het een aanlokkelijk idee om ze te verkopen - maar we willen geen miserie." (ADA)