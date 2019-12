Exclusief voor abonnees VW Golf boort zich in showroom: 17 nieuwe wagens beschadigd 26 december 2019

00u00 0

Een 42-jarige bestuurder is in Rotselaar met zijn wagen in de toonzaal van een Peugeot-garage beland. Alle 17 nieuwe wagens die er stonden, zijn op de één of andere manier beschadigd. Politiediensten werden maandagavond rond 23.10 uur opgeschrikt door een inbraakalarm. De politie trof bij hun aankomst één grote ravage aan, maar van de bestuurder was geen spoor meer te bekennen. Hij werd later op de avond bijna 2 km verderop aangetroffen in de buurt van een restaurant. De man bleek gewond en werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Hij blies 1,82 promille. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken en hij moet zich later verantwoorden bij de politierechtbank.