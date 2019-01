VW Golf blijft populairste auto 23 januari 2019

De Volkswagen Golf was vorig jaar opnieuw de favoriete auto van de Belgen. In totaal werden er 14.591 nieuwe auto's van dat model ingeschreven. De tweede plaats was voor de Renault Clio (11.571), de derde voor de Fiat 500 (11.345). Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac, organisator van het autosalon van Brussel. De Golf staat op kop bij de auto's die ingeschreven werden door particulieren én door bedrijven.

HLN