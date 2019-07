Exclusief voor abonnees VVSG: "Geen sancties als gemeenten niet fusioneren" 26 juli 2019

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt het geen goed idee om een sanctiemechanisme te voorzien om gemeenten tot een fusie aan te zetten. Daarvan is sprake in de formateursnota van Bart De Wever. "Als je fusies oplegt, kom je in een negatieve spiraal. Het is goed dat het nu van onderuit gebeurt", zegt woordvoerster Nathalie Debast. "We zitten nu in het stadium dat we moeten leren uit de fusies van de vorige legislatuur. Dat kan anderen in het verhaal meetrekken." Bovendien zijn fusies "niet zaligmakend", al moet er wel worden nagedacht over schaalvergroting. De VVSG geeft het voorbeeld van meer samenwerking tussen intercommunales en samenwerkingsverbanden tussen regio's. Die kunnen gestimuleerd worden met bijvoorbeeld een regiobonus. (ARA)

