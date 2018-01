VVC BEERNEM A-SVV DAMME 1-2 22 januari 2018

00u00 0

Gretige start van Damme, dat na 10' al met 0-1 leidde, toen Cherlet de bal kon graaien, vanaf links naar binnen sneed en naar doel trapte. De thuisportier duwde de bal voor zich uit, maar in de rebound kon De Lille mooi scoren. Kort na het halfuur viel de bal na een corner voor de voeten van Van Ghysegem, die maar binnen te trappen had. In de tweede helft kwam Beernem opzetten. Depauw zette een voorzet in een goal om. Beernem drong nog aan, maar het bleef bij 1-2