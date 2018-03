VVC Beernem A-FC VEldegem 1-3 19 maart 2018

Zedelgem opende de score, toen Denoo de bal in doel devieerde. Kort na de rust knalde hij zijn tweede doelpunt binnen na assist van De Vriese. Voorbij het uur beging een thuisverdediger een fout in de zestienmeter, Catteeuw faalde niet vanaf de stip. Pas in de slotminuten kon De Loof milderen.