VVC BEERNEM A-CLUB ROESELARE 0-0 00u00 0

Beernem nam het heft in handen maar stootte op een schitterend keepende Vanhecke, die met enkele gepaste tussenkomsten de nul op het bord hield. Beernem had wel pech, toen Daeninck zijn bal tegen de paal zag gaan. In de tweede helft toonde ook thuisdoelman Van Kerschaver zijn talent. Zo moest hij even plat op een poging van Hélin, maar uiteindelijk bleef het 0-0. (RBB)