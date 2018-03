VV Westkapelle-SKV Zwevezele A 0-3 26 maart 2018

De leider liet geen steek vallen, al was het lang wachten op de openingstreffer. De thuisploeg deed meer dan zich verdedigen en pakte ook uit met enkele mooie combinaties, die echter niets opleverden. In de zeventigste minuut kon Yagan profiteren van een fout achterin bij Westkapelle om de openingstreffer binnen te duwen. Vijf minuten later verdubbelde Weynants de score en was de match gespeeld. Lagrou zetten drie minuten voor tijd de eindstand op het bord.

