VV Westkapelle-SK Oostnieuwkerke 1-2 05 maart 2018

Het thuispubliek was verbolgen op de ref, toen hij in de 94ste minuut een goal van Stroo afkeurde voor buitenspel, ondanks het feit dat twee tegenstanders op de doellijn hadden postgevat. Na tienminuten was Westkapelle opvoorsprong gekomen, toen Bentein in het geharrewar de bal in eigen doel ontzette. Zes minuten later stonden de bordjes alweer gelijk toen op hoekschop Van De Wouwer de bal binnenstak, een bal waarbij doelman Pannecoucke niet vrijuit ging.Weer op hoekschop duwde Bentein de bal over de lijn. Van De Wouwer miste nog een reuzegrote kans in de slotminuten.