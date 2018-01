VV Westkapelle-FC POperinge A2-2 00u00 0

Onder een ijzige wind kon Chateau al vroeg de score openen met een trap vanaf 20km. De thuisploeg leek zich nadien beter aan te kunnen passen aan de extreme koude en creëerde kansjesdoor de invallen De Clercq en Ekelmans. Aan het halfuur kon Jacob echter de stand verdubbelen. Even later liet Poperinge de kans op de 0-3 onbenut. Nog voor de rust sloot Meert weer aan voor Westkapelle. Na het uur kreeg de thuisploeg een strafschop, maar Cornelis miste. Even later werd een schitterend getrapte hoekschop door Ekelmans binnen gewerkt. Beide teams kregen nog kansen, maar slaagden er niet meer in te scoren.

