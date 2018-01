VV Tielt-SV Diksmuide A 1-2 00u00 0

In een gelijkopgaande eerste helft kon Cardon kort na het halfuur de 0-1 scoren. De eerste helft was vrij kansenarm. Na de pauze kon Kimpe de Diksmuidse bonus verdubbelen, maar met een kopbal zorgde Lanckriet voor extra spanning in de match. De thuisploeg zorgde nog voor heel wat druk, maar liet nog twee mooie kansen onbenut. In de slotfase kreeg bezoeker Van Exem zijn tweede gele kaart.