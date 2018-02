VV Oostduinkerke A-SV Rumbeke 3-0 12 februari 2018

00u00 0

De thuisploeg had van meet het initiatief en scoorde al na vier minuten de 1-0. Na een mooie combinatie en assist van De Cock trof Claeys raak. Oostduinkerke ging op het elan door en na een center van Butsraen devieerde de Rumbeekse verdediger Vanhollebeke de bal in eigen doel. Kort voor de rust kreeg Butsraen een tweede geel karton wegens schwalbe op eigen helft. Na de rust keek de thuisploeg de kat uit de boom. De bezoekers konden één keer dreigen via Vandeweghe, maar thuisdoelman Decorte was attent. Vijftien minuten voor tijd miste Claeys (O) een strafschop, na een fout op De Cock. Er was ook rood voor Tyvaert (R). In de slotminuten werd het toch nog 3-0, door De Schuytter, die een terugvallende bal binnen duwde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN