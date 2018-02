VV Emelgem-K.-SV Wevelgem C. A 0-2 12 februari 2018

Op een moeilijk bespeelbaar veld ging de eerste helft vrij gelijk op. Na de rust was thuisspeler Doom dicht bij de openingstreffer, maar doelman Deman was bij de pinken. Bij een tegenaanval gleed thuisspeler Bruneel uit en liet Hermans met een raak schot de 0-1 optekenen. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar onder meer Robbe kwam niet tot scoren. Twintig minuten voor affluiten kon Hermans met zijn tweede van de avond de wedstrijd in een definitieve plooi leggen.

