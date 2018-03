VV Emelgem-K.-EVC Beselare 1-0 19 maart 2018

De thuisploeg was in de eerste helft de betere ploeg. Er waren kansen voor onder meer Doom, Buyck en Mergaert. Net voor de rust pakte Buyck uit met een schot dat via de doelman over de lijn ging. Een verdiende voorsprong, die Emelgem-Kachtem na de rust zonder al te veel moeite kon verdedigen. De tweede helft was evenwichtig, maar arm en kansen, waardoor de 1-0 op het scorebord bleef.

