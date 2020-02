Exclusief voor abonnees Vuurzee in kasteel van Viane 01 februari 2020

Een zware brand heeft een groot deel van het kasteel van Viane bij Geraardsbergen in de as gelegd. Tientallen brandweermannen werden ingezet om de vuurzee te bestrijden, maar zij kregen de vlammen pas na een uur onder controle. Brandstichting op de bovenste verdieping ligt waarschijnlijk aan de oorzaak. Er vielen geen slachtoffers, maar een groot deel van het gebouw - onder meer de iconische koepel - ging in vlammen op.

