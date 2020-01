Exclusief voor abonnees Vuurwerk in hal kost vader en kind leven 02 januari 2020

00u00 0

De Nederlandse politie vermoedt dat twee tieners van 12 en 13 jaar verantwoordelijk zijn voor een zware brand in een appartementsgebouw in Arnhem. Daarbij kwamen een vader (39) en zijn zoontje (4) om het leven. De moeder (36) en dochter (8) liggen nog in het ziekenhuis. De jongens zouden vuurwerk hebben afgestoken in de hal, waardoor een oud bankstel dat daar stond in brand vloog. Het getroffen gezin was op bezoek in de flat toen het vuur uitbrak en nam de lift, vermoedelijk om zich in veiligheid te brengen. Maar de stroom viel uit, waardoor de lift tot stilstand kwam. Een groot deel van het negen verdiepingen hoge gebouw hing dan al vol rook. Elders in Nederland vielen nog vier doden. In de provincie Friesland stierf een 58-jarige vrouw bij een kettingbotsing met 70 voertuigen op de A32. Tientallen anderen raakten gewond. Ook in Nieuw-Amsterdam (Drenthe) overleed een 69-jarige bestuurster nadat ze met haar wagen in het water beland was. In Den Haag werd dan weer een man dood aangetroffen op straat. Hij zou niet door een misdrijf om het leven gekomen zijn. Tot slot werd in Zwolle een 52-jarige man doodgeschoten. (SRB/AD)

