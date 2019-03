Vuurwerk afsteken straks overal verboden 21 maart 2019

Vlaanderen gaat het afsteken van vuurwerk in alle steden en gemeenten verbieden. De meerderheid en oppositiepartijen Groen en sp.a dienen daarvoor een gezamenlijk voorstel van decreet in, op initiatief van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Momenteel is vuurwerk overal toegelaten, tenzij de gemeente het heeft verboden. Iets minder dan 40 gemeenten hebben een totaalverbod, in 103 andere is toestemming van het gemeentebestuur nodig. Het principe wordt nu omgedraaid: het is verboden, tenzij de gemeente het expliciet toelaat, en dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten. De nieuwe regels moeten incidenten met bange dieren, zoals in de eindejaarsperiode, vermijden.

