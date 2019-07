Exclusief voor abonnees Vuurverbod in bos- en natuurgebieden 24 juli 2019

00u00 0

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft een verbod uitgevaardigd op kampvuren in zijn provincie. Er geldt ook een rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen én in Oost-Vlaanderen. Ook in heel wat gemeenten in de andere provincies hebben de burgemeesters een lokaal verbod afgekondigd. Door de grote hitte en de aanhoudende extreme droogte is de natuur bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. "Het rook- en vuurverbod is een preventieve maatregel om brand te voorkomen", zegt Decaluwé. "Aan de provinciale domeinen zal het verbod duidelijk vermeld staan aan de ingang."