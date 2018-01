Vuurpijl ontploft te vroeg: Nederlander komt om 00u00 0

Een 39-jarige Nederlander uit Swifterbant (Flevoland) is zaterdagmiddag omgekomen toen zijn vuurwerk te vroeg ontplofte. Het slachtoffer was getrouwd en laat twee kinderen achter. Een van hen van stond dicht bij de (waarschijnlijk illegale) vuurpijl toen die afging, maar raakte als bij wonder niet gewond.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee