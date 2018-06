Vuurbol van zaterdag was meteoriet 18 juni 2018

Misschien zag u 'm ook wel: zaterdag even na 23 uur was aan de hemel een heldere vuurbol te zien. Volkssterrenwacht Mira weet dat het om een meteoor ging. Ook dinsdag was er al zo'n vuurbol te zien. "Als er van een komeet of planetoïde een stofdeeltje loskomt dat een paar centimeter groot is, licht de lucht op wanneer dat in de dampkring terechtkomt", klinkt het bij Mira. Waarschijnlijk kwam de vuurbol de atmosfeer binnen in de regio van Luik en de Hoge Venen. Zeldzaam zijn vuurbollen niet. "Maar meestal worden ze niet waargenomen. Tijdens de zomer, als mensen buiten zitten, worden ze soms wel waargenomen."