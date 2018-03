Vulkaansurfen met Bartel Van Riet 05 maart 2018

Bartel trekt deze week naar de ongerepte jungle van Nicaragua, waar hij samen met Goedele Wachters en Bill Barberis kennismaakt met de rokende vulkaan Momotombo. Het trio gaat ook 'vulkaanboarden' op de Cerro Negro én eet leguaan als lokale specialiteit. Al was dat niet het enige dier dat verorberd werd. "Ik moet toegeven dat een vogeltje leegpeuteren nog niet op mijn palmares stond", aldus Goedele. Bill was dan weer onder de indruk van Bartels natuurkennis. "Hij vertelde ons allerlei interessante weetjes over de fauna en flora. Zoals: 'Als het wit ziet, blijf je er beter af.'"

HLN