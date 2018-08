Vulkaan schrikt skiërs op 10 augustus 2018

Skiërs in Zuid-Chili werden getrakteerd op een bijzonder schouwspel. Rond de middag barstte één van de vulkanen van de Nevados de Chillán-cluster uit. Een imposante rookpluim van as en stof werd anderhalve kilometer de hoogte in geblazen. De groep vulkanen ligt in het Andesgebergte, ongeveer 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Skiërs die het spektakel gemist hebben, krijgen mogelijk een herkansing. De vulkaan zou de komende dagen nog actiever kunnen worden. Sinds enkele weken geldt code oranje voor de Nevados de Chillán-cluster, wat betekent dat er meer activiteit is in de groep vulkanen dan normaal.

