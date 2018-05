Vulkaan op Hawaï stuwt rotsblokken kilometers de lucht in 18 mei 2018

De al enkele weken actieve vulkaan Kilauea op Hawaï is gisteravond explosief uitgebarsten. Dikke rookwolken, as en stenen met een diameter van wel 60 centimeter werden kilometers hoog de lucht in geslingerd. Seismologen hadden er eerder al voor gewaarschuwd, nadat afgelopen weekend een nieuwe scheur van 300 meter lang werd ontdekt waaruit lava stroomde.

HLN