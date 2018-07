Vulkaan op Bali spuwt opnieuw as 06 juli 2018

Op het populaire Indonesische vakantie-eiland Bali spuwt de vulkaan Agung opnieuw as tot 2.000 meter hoog de lucht in. Rond de berg is een veiligheidszone van 4 kilometer ingesteld. Er is momenteel nog geen gevaar voor het luchtverkeer, maar alle autoriteiten staan op scherp nadat het vliegverkeer vorige week al hinder ondervond door enkele uitbarstingen. De Agung is al maanden onrustig, maar de gevreesde catastrofe blijft voorlopig uit. In 1963 en 1964 kwamen nog 1.200 mensen om het leven toen de meer dan 3.000 meter hoge vulkaan in alle hevigheid losbarstte.

HLN

