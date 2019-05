Exclusief voor abonnees Vulkaan op Bali barst weer uit 28 mei 2019

Een halve eeuw is hij inactief geweest, maar nu is de vulkaan Agung op het Indonesische eiland Bali al voor de derde keer in één maand tijd uitgebarsten. Het natuurgeweld duurde amper 4 minuten en 30 seconden, en zorgde voor dit mooie beeld tegen een heldere sterrenhemel. Enkele dorpen werden bedekt met as, maar gewonden vielen er niet en niemand moest geëvacueerd worden. Wel leidde de uitbarsting tot serieuze hinder bij het vliegverkeer. Tientallen vluchten moesten geannuleerd of omgeleid worden. De bewoners van het eiland geloven dat de berg de woonplaats is van de goden, en een vulkaanuitbarsting zou erop wijzen dat ze misnoegd zijn. (LVB)

